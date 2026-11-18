Günlerin kısalmasıyla ruh sağlığında mevsimsel risk artıyor

Günlerin kısalması, güneş ışığının azalması ve soğuyan hava, ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü, sonbahar ve kış aylarında yorgunluk, uyku hali, isteksizlik ve sosyal hayattan uzaklaşma gibi yakınmaların artabileceğini belirtiyor.

Belirtiler ve değerlendirme:

Mevsimsel depresyonda çökkün ruh hali, daha önce keyif alınan etkinliklere ilgi kaybı, enerji düşüklüğü ve konsantrasyon güçlüğü sık görülüyor. Ayrıca normalden fazla uyuma, sabahları uyanmakta güçlük, uzun uykuya rağmen dinlenememe, iştah artışı ve özellikle karbonhidratlı yiyeceklere yönelme ile kilo alma gibi bulgular da ortaya çıkabiliyor. Bu yakınmalar kişinin günlük işlerini ve zihinsel toparlanmasını zorlaştırabilir.

Gün ışığındaki azalma, vücudun biyolojik saati yani uyku-uyanıklık döngüsünün değişmesine yol açtığı için mevsimsel depresyonun gelişiminde rol oynuyor. Dr. Öğütçü, belirtilerin her yıl aynı dönemlerde ortaya çıkıp iki haftadan uzun sürmesi halinde profesyonel değerlendirme gerektiğini vurguluyor.

Günlük rutinler ve destek önerileri:

Etkin korunma; uyku düzeninin korunması, mümkün olduğunca sabah saatlerinde doğal ışığa çıkılması ve gün içinde dışarıda zaman geçirilmesi, düzenli fiziksel aktivitenin sürdürülmesi ve sosyal ilişkilerin korunmasını içeriyor. Öğütçü, isteksizlik olsa bile günlük rutinlerden vazgeçilmemesinin önemine dikkat çekiyor.

Uzman, belirtilerin süresine bakılmaksızın kişinin kendini çökkün hissetmesi, günlük yaşamda zorlanması veya başa çıkma güçlüğü olması durumunda ruh sağlığı uzmanına başvurulmasını öneriyor. Psikolojik destek almak için mutlaka bir depresyon tanısı olması gerekmez.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (PUAM) MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN MERAL ÖĞÜTÇÜ