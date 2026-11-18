Seminerin amacı ve katılımcılar:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Bolvadin T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde barınan hükümlülere yönelik bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını desteklemek ve salıverilme sonrasında uygulanacak denetimli serbestlik tedbirleri hakkında farkındalık oluşturmaktı.

İçerik ve sunumun öne çıkan başlıkları:

Semineri veren İnfaz ve Koruma Memuru Halil Çelebi, denetimli serbestlik sisteminin amacı, ceza infaz süreçleri ve yükümlülüklere dair kapsamlı bilgiler aktardı. Sunumda; hükümlülerin hak ve sorumlulukları, kurum içi ve salıverme sonrası rehberlik imkanları ile yürütülen iyileştirme çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Çelebi, denetimli serbestliğin hem toplumsal güvenlik hem de bireysel iyileşme hedefleri taşıdığını vurguladı.

Program boyunca, hükümlülerin salıverilme sonrası uyum süreçlerinde karşılaşabilecekleri olası durumlar tartışıldı; iş, aile ilişkileri, izleme yükümlülükleri ve yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Seminerde özellikle yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesinin yeniden topluma uyumda belirleyici olduğu anlatıldı.

Soru-cevap ve değerlendirme:

Etkinlik, hükümlülerin yönelttiği soruların cevaplandırılması ile tamamlandı. Katılımcıların sorularına verilen yanıtlar, uygulamadaki uygulamalara dair açıklık sağladı ve bireysel durumlara yönelik yönlendirmelerle seminer sonlandırıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, BOLVADİN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA BARINAN HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILMASI VE HAKLARINDA UYGULANACAK DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KAPSAMLI BİR BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.