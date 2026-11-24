Bakan Göktaş'ın açılış konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Aile ve Çalışma Hayatı Çalıştayı'nın açılışında öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve çalıştayın farklı görüşlerin somut politika önerilerine dönüşmesi açısından önemine dikkat çekti.

Çalışma hayatı ve aile dengesi

Göktaş, dünyanın; demografik değişimler, dijitalleşme, kentleşme ve ekonomik şartlarla köklü bir dönüşüm yaşadığını belirterek, bu gelişmelerin çalışma modellerini, bakım ihtiyaçlarını ve aile beklentilerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bakan şunları kaydetti: "Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımları daha da yaygınlaştırmalıyız."

Konuşmasında gençlerin iş ve gelecek kaygılarının evlilik kararlarını etkilediğine, çalışma şartları ve çocuk bakımına ilişkin endişelerin ailelerin çocuk sahibi olma planlarını etkilediğine vurgu yapan Göktaş, iş-aile dengesinin sağlanmasının birey huzuru için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu ile destekler

Bakanlık politikalarına örnek olarak Aile ve Gençlik Fonu'nu anımsatan Göktaş, fon kapsamında bugüne kadar verilen desteği şu sözlerle özetledi: "Fonun başladığı günden bu yana, 249 bin 686 gence 24 milyar 83 milyon lira destek sağladık." Ayrıca 2026 yılında fon kapsamındaki yaş grubunda evlenenlerin yüzde 26'sının bu destekten doğrudan faydalandığını söyledi.

Göktaş, genç çiftlere yönelik hizmetlerdeki sonuçlara değinerek, genç çiftlerden 27 binden fazla bebeğin doğum müjdesiyle desteğin somutlaştığını aktardı.

İş-aile dengesini güçlendiren uygulamalar

Bakan, maddi yardımların yanı sıra iş ve çalışma düzenlemelerinde yapılan değişiklikleri de sıraladı: Çalışan annelerin doğum izninin 24 hafta'ya çıkarılması, işçilerin babalık izninin 10 gün'e çıkarılarak memurlarla eşitlenmesi ve memurlara sunulan yarım zamanlı çalışma imkânları gibi adımların aileleri desteklemeye yönelik uygulamalar olduğunu vurguladı.

Yeni doğum yardımı sistemine dair bilgiler paylaşan Göktaş, yaklaşık 1 buçuk milyon çocuk için 33,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini ve bu ödemelerin yüzde 90'ının iki ve üzeri çocuk sahibi annelere yönelik düzenli destekler olduğunu söyledi. Bu desteklerin çocuklar beş yaşını doldurana kadar devam ettiğini belirtti.

Kreş yaygınlaştırma ve bakım hizmetleri

Bakanlık denetimindeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğun yararlandığını aktaran Göktaş, 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk kez bir teşvik paketinin devreye alınacağını duyurdu. Ayrıca evde bakım desteği ve gündüzlü bakım hizmetleriyle engelli ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına cevap verildiğini, sosyal hayata katılımlarının desteklendiğini söyledi.

Göktaş, kamunun çalışma kültürüyle topluma örnek olmasının önemine değinerek yöneticilerin duyarlılığı ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının gerekliliğini belirtti. "Aile güçlü olursa kamu güçlü olur; kamu güçlü olursa Türkiye güçlü olur" diyen Bakan, kamuda geliştirilen modellerin özel sektöre de yol göstermesini arzu ettiklerini ifade etti.

Konuşmasını, çalıştay sonunda hazırlanacak Aile ve Çalışma Hayatı Politika Belgesi'nin hayırlı olması dileğiyle tamamlayan Göktaş, uygulamaların yaygınlaştırılması ve ihtiyaçlara cevap veren politikaların sürdürülmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Bakan Göktaş: "Aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımları daha da yaygınlaştırmalıyız"