Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk haklarına dikkat çeken farkındalık standı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) bünyesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Doç. Dr. Gülay Manav koordinatörlüğünde Dünya Çocuk Günü kapsamında bir farkındalık standı kurdu. Etkinlik, hastaneyi ziyaret eden hastalar, aileler ve çalışanlara çocuk hakları konusunda bilgilendirme sağlamayı amaçladı.

ziyaretçiler ve destekçiler:

Kurulan standı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Prof. Dr. Mediha Subaşı Baybuğa ile öğrenciler ziyaret etti. Ayrıca hastane yönetiminden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan da standa gelerek öğrencilere destek verdi. Doç. Dr. Saruhan, öğrencilerin bu tür çalışmaları toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek emekleri için teşekkür etti.

etkinliğin içeriği ve amaçları:

Stand boyunca öğrenciler, çocuklara, ailelerine ve gelen vatandaşlara çocuk hakları konusunda bilgi verdi ve farkındalık broşürleri dağıttı. Etkinliğin temel hedefleri arasında çocuk haklarının korunması, toplumda bilinç düzeyinin güçlendirilmesi ve konuya yönelik duyarlılığın artırılması yer aldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen çalışma, hem eğitim sürecinin uygulamalı bir parçası oldu hem de hastane ortamında görünür bir farkındalık sağladı.

Öğrencilerin bu tür etkinlikleri, sağlık eğitimindeki toplumsal sorumluluk anlayışını pekiştirdiği gibi, hasta ve hasta yakınlarına doğrudan ulaşarak çocuk hakları konusunda bilgi yayılmasına katkı sağlıyor.

MEAH’TA FARKINDALIK STANDI KURULDU