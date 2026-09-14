Güre mahallesinde ulaşımı rahatlatan yol tesviye ve mıcır çalışması

Bozdoğan Belediyesi Güre Mahallesi'nde yol konforunu artırdı

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı ve yol iyileştirme çalışmalarına bir yenisini ekledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Güre Mahallesi'nde vatandaşların yoğun kullandığı güzergâhta yol tesviye ve mıcır serimi yapıldı. Yapılan müdahaleyle, günlük ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedeflendi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma kapsamında öncelikle güzergâh tesviye edilerek yüzey düzenlendi, ardından mıcır serimi yapıldı. Bu aşamalar, yolun taşınabilme kapasitesini artırmayı, yüzeyde oluşabilecek çukurları ve su birikintilerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Uygulama, mahalle sakinlerinin yoğun talep gösterdiği noktada gerçekleştirildi ve hızlı çözüm odaklı bir çalışma şeklinde tamamlandı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, çalışmayla ilgili olarak, "Güre Mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergâhta ulaşımı daha kolay, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yol tesviye ve mıcır çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bozdoğan’ın her noktasında vatandaşımızın yanında olmaya, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye, benzer talepler doğrultusunda ilçenin diğer noktalarında da ihtiyaç odaklı çalışmaları sürdürme taahhüdünü yineliyor. Yapılan müdahalenin, özellikle yağışlı dönemlerde ulaşım konforuna olumlu etki etmesi bekleniyor.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÜRE MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI GÜZERGÂHTA YOL TESVİYE VE MICIR ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.