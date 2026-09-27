Gürpınar'da öğrenciler vr ve deney setleriyle bilimi keşfetti

Etkinlikte neler yapıldı:

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamaları ve elektronik deney setleriyle farklı bilimsel deneyimler yaşadı. Program, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Van Teknokent iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "İl Çalışma Planı" doğrultusunda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Bölmeçalı İlkokulu ve Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri bir araya getirildi. Katılımcılar, VR gözlükleri ile sanal ortamları deneyimleyip etkileşimli uygulamalara katılırken, elektronik deney setleri ile temel devreleri ve uygulamalı bilimsel çalışmaları yapma imkânı buldu.

Uygulamayı yürüten ekip ve hediyeler:

VR uygulamalarını Van Teknokent İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Sezer Altun yürüttü. Elektronik uygulama ve deney çalışmalarını ise Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli Mühendis Muhammed Zeki İnanç ve Sedat Gözeten gerçekleştirdi. Program sonunda öğrencilere TÜBİTAK'ın "Meraklı Minik" ve "Bilim Çocuk" dergileri hediye edildi.

Etkinliğe katkılarından dolayı ev sahibi olarak görevlendirilen Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, okul müdürü Uzman Öğretmen Nesrin Nebioğlu ve öğretmen Orhan Doğan teşekkür edildi.

Katılımcılar ve kurum temsilcileri:

Programa, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe, Van Teknokent Genel Müdürü Dr. Yasemin Yetkin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sibel Turan ile Van Teknokent İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Sezer Altun ve il müdürlüğü personeli Muhammed Zeki İnanç, Sedat Gözeten, Emel Yıldırım ve Emel Ersayar katıldı.

Amaç ve beklenen etkiler:

Etkinliğin hedefi, öğrencilerin teknolojiye karşı merakını artırmak, uygulamalı öğrenme fırsatları sunmak ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmektir. Yetkililer, benzer programların yaygınlaştırılmasıyla ilçe düzeyinde bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında farkındalığın yükseltilmesini amaçladıklarını belirtti.

Uygulamalı eğitimlerin özellikle erken yaş gruplarında motivasyon arttırıcı olduğu, öğrencilerin soyut kavramları somut deneylerle daha hızlı kavradığı biliniyor. Bu nedenle düzenlenen etkinlikler, eğitimin saha ve uygulama boyutunu güçlendirerek uzun vadede yerel insan kaynağının teknoloji okuryazarlığını artırmaya katkı sağlayabilir.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, SANAL GERÇEKLİK (VR) GÖZLÜKLERİ VE ELEKTRONİK DENEY SETLERİYLE BİLİM VE TEKNOLOJİYİ UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLEDİ.