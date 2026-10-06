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Güvenlik kamerası incelemesiyle Aksaray'da iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aksaray'da iş yerinden hırsızlık şüphesiyle yürütülen soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen çocuk şüpheli Y.A.Ç., mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:07

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvenlik kamerası incelemesiyle Aksaray'da iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aksaray'da iş yeri hırsızlığı soruşturmasında tutuklama

Taşpazar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine emniyet birimleri soruşturma başlattı. Olayda ilk adım olarak güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sağlandı.

Olay ve inceleme:

Soruşturmayı yürüten ekipler arasında Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli yer aldı. Çalışma, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldü ve güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle değerlendirildi.

Görüntü analizi ve ekiplerin detaylı çalışması sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

Yakalama ve adli süreç:

Tespit edilen Y.A.Ç. adlı çocuk şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Y.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve teslim işlemleriyle birlikte Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.

AKSARAY’DA BİR İŞYERİNDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYININ ARDINDAN POLİS EKİPLERİNİN GÜVENLİK...

AKSARAY’DA BİR İŞYERİNDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYININ ARDINDAN POLİS EKİPLERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEYEREK YAPTIĞI ÇALIŞMA SONUCU OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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