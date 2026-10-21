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Güvenlik kamerası kaydetti: kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tosya'da kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan 37 AEJ 244 plakalı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı işyeri kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güvenlik kamerası kaydetti: kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü Ş.K.H. olan 37 AEJ 244 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen B.B. idaresindeki 06 FF 7263 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak sürücü yere düştü ve yaralandı.

Görüntüler ve müdahale:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kavşakta dönüş yaptığı sırada motosikletin araca çarpması ve çarpmanın ardından sürücünün yere düşmesi görülüyor. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kolluk kuvvetleri ve yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın oluş şekli ve sorumluluk belirlenmeye çalışılıyor.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE KAVŞAKTA OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE KAVŞAKTA OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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