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Güvenlik şeridini ihlal edip makas atan araç trafikte tehlike oluşturdu

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda güvenlik şeridini ihlal edip makas atan 34 EE 3426 plakalı otomobilin tehlikeli manevraları araç içi kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:34

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvenlik şeridini ihlal edip makas atan araç trafikte tehlike oluşturdu

Olay anı:

Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Söğüt yol ayrımı yakınında meydana gelen olayda, iddialara göre 34 EE 3426 plakalı otomobil güvenlik şeridini ihlal ederek makas attı. Süratli şekilde seyreden araç, diğer sürücülerin güvenliğini riske atacak ani ve tehlikeli manevralar gerçekleştirdi.

görüntüler araç içi kameraya yansıdı:

O anlar trafikte bulunan bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Kayda takılan görüntülerde, söz konusu otomobilin güvenlik şeridini kullanarak şeritler arasında hızlı ve kontrolsüz geçişler yaptığı, bazı araçların ani fren ve manevra yapmak zorunda kaldığı görülüyor.

yetkililere bildirim yapıldı:

Olay, yoldaki diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ve kolluk birimlerine bildirildi. İhbar sonrası yetkili birimlerin bilgilendirildiği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Görüntüler, güvenlik şeridinin yalnızca acil durumlar için kullanılması gerektiğini ve bu tür ihlallerin muhtemel kazalara davetiye çıkarabileceğini gösteriyor.

BOZÜYÜK - ESKİŞEHİR KARA YOLUNDA GÜVENLİK ŞERİDİNİ İHLAL EDİP MAKAS ATAN OTOMOBİLİN TRAFİĞİ...

BOZÜYÜK - ESKİŞEHİR KARA YOLUNDA GÜVENLİK ŞERİDİNİ İHLAL EDİP MAKAS ATAN OTOMOBİLİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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