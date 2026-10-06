Güvercin kümesinde yakalandı: 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi

operasyon ve arama:

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik bir çalışma yürütüldü. Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin bulunduğu adrese giderek güvercin kümesi üzerinde arama yaptı.

Arama sırasında, kümesin içinde paketlenmiş ve yoklama sonucu tespit edilen maddeler bulundu. Yapılan incelemede söz konusu maddenin 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün olduğu belirlendi ve maddelere el konuldu.

soruşturma ve yasal süreç:

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kişi adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; ele geçirilen miktar ve suçlamaya ilişkin işlemler resmi makamlarca kayıt altına alındı.

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÜVERCİN KÜMESİNDE 392 GRAM AMFETAMİN EMDİRİLMİŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.