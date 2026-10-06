Edirne'de ayçiçeği silosunda başlayan yangın fabrikayı alarma geçirdi

Edirne'de ayçiçeği silosunda yangın

Edirne-Havsa yolu üzerinde faaliyet gösteren Aysan Yağ Fabrikası'nda, ayçiçeği çekirdeklerinin depolandığı siloda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, fabrikanın bulunduğu tesiste kısa sürede yoğun duman oluşmasına yol açtı.

Bölgeye müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Silodan yükselen dumanları fark eden ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı; müdahale çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü.

Soruşturma ve durum:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce inceleme başlatıldı. Soyyiğit Group bünyesindeki fabrikada yaşanan olayla ilgili ilk tespitlerin ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı araştırma yürütülüyor.

EDİRNE’DE SIVI YAĞ FABRİKASININ AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ SİLOSUNDA YANGIN ÇIKTI