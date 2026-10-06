Dolar 49,1747 +0,12%
Euro 55,3889 +0,44%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.635,31 +0,96%
EUR/USD 1,1261 +0,34%
Brent Petrol 100,51 +0,19%
--°

Edirne'de ayçiçeği silosunda başlayan yangın fabrikayı alarma geçirdi

Aysan Yağ Fabrikası'nda ayçiçeği çekirdeği silosunda yangın çıktı; Soyyiğit Group'a ait tesise itfaiye ekipleri sevk edildi, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de ayçiçeği silosunda başlayan yangın fabrikayı alarma geçirdi

Edirne'de ayçiçeği silosunda yangın

Edirne-Havsa yolu üzerinde faaliyet gösteren Aysan Yağ Fabrikası'nda, ayçiçeği çekirdeklerinin depolandığı siloda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, fabrikanın bulunduğu tesiste kısa sürede yoğun duman oluşmasına yol açtı.

Bölgeye müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Silodan yükselen dumanları fark eden ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı; müdahale çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü.

Soruşturma ve durum:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce inceleme başlatıldı. Soyyiğit Group bünyesindeki fabrikada yaşanan olayla ilgili ilk tespitlerin ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı araştırma yürütülüyor.

EDİRNE’DE SIVI YAĞ FABRİKASININ AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ SİLOSUNDA YANGIN ÇIKTI

EDİRNE’DE SIVI YAĞ FABRİKASININ AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ SİLOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kestel'de baraka yangını istasyona sıçramadan kontrol altına alındı
images

Küçükçekmece’de iş yeri önünde silahlı saldırı: bir kişi ağır yaralandı
images

Kırıkkale'de operasyonla yakalandılar; biri 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş cezal...
images

Arnavutköy'de restoranda alevler ve yoğun duman paniğe yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi ritmini sağlamlaştırıyor

Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak

Karşıyaka üstün performansla Türkiye Kupası'nda tur atladı

Kestel'de baraka yangını istasyona sıçramadan kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi