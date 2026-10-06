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Küçükçekmece’de iş yeri önünde silahlı saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta motosikletli iki kişi iş yeri önünde bir kişiye ateş açtı; ağır yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece’de iş yeri önünde silahlı saldırı: bir kişi ağır yaralandı

olay yeri ve gelişmeler:

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs, sokaktaki bir iş yerinin önünde duran kişiye ateş etti.

Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu belirtilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

inceleme ve soruşturma:

Olay sonrası şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri sokağa gelerek olay yeri inceleme çalışması yaptı ve delil topladı. Emniyet güçlerinin saldırganları yakalamaya yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

OLAY, AKŞAM SAATLERİNDE KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA MAHALLESİ KATAR KUŞU SOKAK ÜZERİNDE MEYDANA...

OLAY, AKŞAM SAATLERİNDE KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA MAHALLESİ KATAR KUŞU SOKAK ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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