Güvercin Masa saha gözlem çalışmaları

Kuşadası Belediyesi çağrı ve iletişim merkezi Güvercin Masa bünyesindeki Saha Gözlem Ekibi, gelen talep ve şikayetleri yerinde inceleyerek ilgili müdürlüklerle koordinasyon içinde çözüm üretiyor. Başkan Ömer Günel döneminde vatandaş memnuniyetini öncelik haline getiren anlayışla güçlendirilen ekip, kent genelindeki sorunları tespit edip takip ediyor.

Nasıl çalışıyor:

Ekipler, vatandaşların bildirdiği konuları sahada fotoğraflayıp değerlendirdikten sonra Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ilgili müdürlüklere iletiyor. Takip sürecinin bir parçası olarak, iletilen problemlerin çözüme kavuşup kavuşmadığını da tekrar kontrol ediyorlar. Son örnek uygulamada ekip, Türkmen Mahallesi İbrahim Çiftçi, 6, 302 ve 305’inci sokaklarda kilit parke taşı tadilatı ve sıcak asfalt yaması gereken alanları belgeleyip müdürlüklere iletti.

Sayılarla performans:

Saha Gözlem Ekibine 2026 yılı ocak ayından bu yana toplam 2 bin 327 talep iletildi. Bu talepler sahada incelenip değerlendirildi; Kuşadası Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan 358 talep çözüme kavuşturuldu, 522 talep ise yeniden takibe alındı. Ekiplerin düzenli takip ve saha çalışmaları kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye yönetimi, ekip çalışmalarının vatandaşlarla doğrudan ve sağlıklı iletişim kurulması açısından önemine dikkat çekiyor. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş konuyla ilgili olarak, "Başkan Ömer Günel’in başlattığı vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını biz de kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bu nedenle bizim için sorunlara en hızlı biçimde müdahale edip, çözüme kavuşturmak ilk sırada geliyor. Bu noktada da Güvercin Masa Birimimizin çalışmaları ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Güvercin Masa'ya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebiliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN ÇAĞRI VE İLETİŞİM MERKEZİ GÜVERCİN MASA BÜNYESİNDE HİZMET VEREN SAHA GÖZLEM EKİBİ, VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARLA İLGİLİ BAŞVURULARI YERİNDE İNCELEYEREK İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR.