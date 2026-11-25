denetimin kapsamı:

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında özellikle kantinlerin genel hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği ve işleme alanlarının düzeni gözlemlendi.

bulgular ve uyarılar:

Ekipler, satılan ürünlerin son tüketim tarihleri ile muhafaza şartlarının uygunluğunu kontrol etti. Ayrıca ürün etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak etiketleme ve fiyat uygulamalarında uyum aranırken, eksik veya uygunsuz etiketleme tespit edilen noktalarda işletmecilere bilgi verildi.

Denetimlerde dikkat çeken diğer konular arasında raf düzeninin korunması, soğuk zincirin sürekliliği ve paketli ürünlerin doğru şekilde saklanması yer aldı. Kantin işletmecilerine raf düzeni, etiket bilgileri ve hijyen uygulamalarına ilişkin uyarılar yapıldı; gerekirse düzeltici tedbirler isteneceği belirtildi.

Yetkililer, çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini ve amaçlarının öğrencilerin sağlığını korumak ile güvenilir gıda erişimini sağlamak olduğunu vurguladı. Veliler ve okul yöneticilerine de kantin uygulamalarını takip etme çağrısı yapıldı.

KARTEPE'DE OKUL KANTİNLERİ, GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN, YASAKLI ÜRÜNLER VE FİYAT ETİKETİ YÖNÜNDEN DENETLENDİ.