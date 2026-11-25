Ortaca'da 25 Kasım etkinliği:

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Köyceğiz ilçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğiyle 25 Kasım 2026'da düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekildi. Yerel kurumların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen organizasyon, sorunun yalnızca mağdurları değil tüm toplumu ilgilendirdiği vurgusunu öne çıkardı.

Dağıtılan materyaller ve simgeler:

Etkinlikte kadınlara, günün simge rengi olan turuncu renkte çiçekler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Erkeklere ise "Kadına El Kalkamaz" yazılı turuncu kitap ayracı ve broşürler verildi. Organizasyonda kullanılan "Kadınlarımız bir çiçektir" sloganı, hem empati kurulmasını hem de şiddetin toplumsal olarak kınanmasını amaçladı.

Toplumsal sorumluluğa vurgu:

Yerel yetkililer, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti. Etkinlik, kurumlar arası eşgüdümün yanı sıra halkın bilgilendirilmesine yönelik somut adımların atıldığını gösterdi. Bu tür çalışmalarda hedefin sadece farkındalık yaratmak değil, destek mekanizmalarına yönlendirme ve şiddetin kabul edilemez olduğuna dair ortak bir tutum geliştirmek olduğu vurgulandı.

Etkinlik, 25 Kasım anma gününün ruhuna uygun olarak simge renk ve mesajlarla toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı amaçladı ve kadına yönelik şiddete karşı yerel düzeyde süreklilik taşıyan bir yaklaşımın gerekliliğini hatırlattı.

ORTACA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE KÖYCEĞİZ İLÇE SOSYAL HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.