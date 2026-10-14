Güzelyalı'da motordan yükselen alevler otomobili kullanılamaz bıraktı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında, İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden alevler yükseldi. Olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

olayın seyri ve ihbarlar:

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki sürücüler durumu ihbar etti. Bildirimin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale ve araçta meydana gelen hasar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ancak çıkan alevler nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ. EKİPLERİN MÜDAHALESİ ARDINDAN ALEVLER KONTROL ALTINA ALINIRKEN OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ.