Marmaris'te Özgök koyunda kara operasyonu: 18 Afganistan uyruklu göçmen ele geçirildi

Marmaris Özgök koyunda düzensiz göçmen operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Özgök Koyu mevkiinde, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda yakalananların Afganistan uyruklu olduğu bildirildi.

operasyon ve tespit:

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin müştereken yürüttüğü çalışmada, bölgedeki hareketlilik kara üzerinde tespit edildi ve müdahale gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada toplam 18 kişi yakalandı.

ortak çalışma vurgusu:

Operasyon, deniz ve kara ekiplerinin koordineli istihbarat paylaşımı ve sahadaki eş zamanlı müdahalesiyle sonuçlandı. Olay, Marmaris kıyı kesiminde yürütülen denetim faaliyetlerinin sürdüğünü gösterdi.

MUĞLA’NI MARMARİS İLÇESİ ÖZGÖK KOYUNDA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN 18 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.