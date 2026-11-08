Özel öğrencilerden anlamlı anma: Atatürk'ü yaşatan etkinlik

Engelsiz merkezde 10 Kasım anması

Eskişehir'de, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı merkezde gerçekleştirilen program, merkezin özel gereksinimli öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Film gösterimi ve hazırlanan anma panosu

Anma programı, Atatürk'ün hayatı ile Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan bir film gösterimiyle başladı. 17 yaş ve üzeri özel öğrenciler film gösterimini dikkatle takip etti ve ardından Atatürk'ün fotoğrafları ile anısını yaşatan görsellerden oluşan bir anma panosu hazırladı. Hazırlanan pano, öğrencilerin duygularını ve Atatürk'e ilişkin algılarını görsel olarak yansıttı.

Sohbetler ve farkındalık vurgusu

Etkinlik süresince Atatürk'ün fikirleri, ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet'in kuruluş süreci üzerine sohbetler yapıldı. Programda öğrencilerin düşüncelerini paylaşmasına olanak tanınırken, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü olmadığı; aynı zamanda Atatürk'ün mirasını anlama ve yaşatma günü olduğu vurgulandı. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı merkezin, engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama katılımını desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

ESKİŞEHİR'DE ENGELSİZ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ VE HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANDI.