Karapınar'da kentsel dönüşüm başladı: güvenli ve modern yaşam alanları hedefleniyor

Kentsel dönüşümün ilk adımı:

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını Karapınar Mahallesi'nde sürdürüyor. İlçe yönetimi ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen projede, yıkım çalışmaları resmi olarak başladı. Proje sahası 7812 ada 4 parsel olarak belirlenirken, alanda bulunan 3 bina ve 10 bağımsız bölüm önce güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor.

Belediye yetkilileri, bölgedeki dönüşümün amacının sadece yapı stokunu yenilemek değil, aynı zamanda daha güvenli ve yaşanabilir mekânlar oluşturmak olduğunu vurguluyor. Yıkımın tamamlanmasının ardından parsel üzerinde modern bir yapılaşma planlanıyor.

Projenin ayrıntıları:

Yapım aşamasında özel sektörün kaynaklarının kullanılacağı projede, tamamlandığında bölgeye toplam 36 daire ve 5 dükkan kazandırılacak. Bu üretim, mevcut yapıların yerini alacak şekilde tasarlanırken, deprem dayanımı ve modern yaşam standartları öncelikli kriterler olarak belirlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya yıkım çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Yılmaz, uygulanan imar planları ve imar uygulamalarıyla kentsel dönüşümün hızla ilerlediğini belirterek, projenin mahalleye olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Güvenli gelecek vizyonu:

Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ı güvenli geleceğe taşımak için hem kamunun tüm imkanlarıyla kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz, hem de özel sektörümüzün gücüyle ilçemizi dönüştürüyoruz" sözleriyle projenin politika yönünü özetledi. Yılmaz ayrıca bu çalışmaların kentsel dokuyu iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere planlandığını söyledi.

Belediye, ilçe genelinde daha geniş kapsamlı hedeflere de vurgu yapıyor; 30 bin güvenli konut üretme hedefi doğrultusunda Karapınar gibi pilot uygulamalarla süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Yetkililer, özel sektör ortaklığı ile sürdürülecek projelerin hem yatırım değeri taşıdığını hem de uzun vadede bölge sakinlerine daha güvenli yaşam alanları sağlayacağını kaydediyor.

Yıkım ve yapım sürecinde ulaşım, altyapı ve çevre düzenlemelerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi planlanırken, proje tamamlandığında Karapınar Mahallesi'nin çehresinde belirgin bir değişim bekleniyor. Belediye yetkilileri, sürecin şeffaf biçimde yönetileceğini ve mahalle sakinleriyle iletişimin sürecek olduğunu belirtti.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. KARAPINAR MAHALLESİ’NDE ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK DÖNÜŞÜM PROJESİNİN İLK ADIMI ATILDI. PROJE ALANINDAKİ RİSKLİ YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI.