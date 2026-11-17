Burhaniye'de 365 gün süren ilim ve irfan etkinliği devam ediyor

Burhaniye Müftülüğü tarafından başlatılan 365 gün İlim ve İrfan Buluşmaları, ilçede düzenli olarak sürüyor. Son buluşma, yoğun katılımla Bahçelievler Hacı Enver Camii'nde gerçekleştirildi ve programın kesintisiz devam etmesi amaçlanıyor.

Programın içeriği:

Etkinlik kapsamında, Müezzin Berke Melih Aydoğan tarafından her gün öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde dersler yapılıyor. Eğitimlerde 365 Gün Din Görevlisinin El Kitabı esas alınarak itikat ve ibadet konuları ele alınıyor; temel dini bilgilerin pekiştirilmesi ve uygulamada doğruluğun sağlanması hedefleniyor.

Katılım ve hedefler:

Kalabalık bir cemaatin takip ettiği derslerle, katılımcıların dini bilgi düzeyinin artırılması ve ibadet hayatında bilinçlenme sağlanması amaçlanıyor. İlçe yetkilileri, ilme, irfana ve manevi gelişime katkı sunan bu hizmetin hayırlara vesile olmasını dilemektedir. İlme, irfana ve manevi gelişime katkı sunan bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyoruz

İLİM VE İRFAN BULUŞMALARI