Şehzadeler Gençlik Evi kütüphanesi şehirdeki eğitim ihtiyacına yanıt veriyor

Manisa'da kitap okuma, araştırma ve ders çalışma açısından öne çıkan adreslerden biri olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Kütüphanesi, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Kütüphane, hem üye hem de ziyaretçi sayılarıyla bölgenin önemli kültür merkezlerinden biri haline geldi.

Kayıtlar ve koleksiyon:

Kütüphanenin toplam üye sayısı 26 bin 674 olarak kaydedilirken, bugüne kadar ağırladığı ziyaretçi sayısı 174 bin 473 olarak bildirildi. Toplam kitap sayısı 20 bin 29 olan koleksiyonda, 416 kategori altında 14 bin 447 farklı kitap çeşidi yer alıyor. Özellikle çocuk raflarında bulunan 7 bin 153 kitap dikkat çekiyor; gençlere yönelik kitap sayısı ise 446 olarak belirtildi. Ayrıca Ata Kitaplığı'nda 359, Kent Kitaplığı'nda ise 352 kitap bulunuyor.

Çalışma alanları ve hizmet saatleri:

Sınav hazırlığındaki öğrencilerin yoğun biçimde tercih ettiği sessiz çalışma salonu 148 kişilik kapasiteye sahip ve haftanın yedi günü 08.00-23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Buna ek olarak, 20 kişilik sesli çalışma salonu ve 25 kişilik okuma salonu bulunuyor; bu alanlar ise 10.00-19.00 saatleri arasında kullanıma açık tutuluyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uygun çalışma ortamı seçmesine imkân tanıyor.

Üyelikler, ödünç verme ve bağış uygulamaları:

Kütüphanede kayıtlı okuyucu sayısı 1679 olurken, bunlardan 1464'ü altın üye statüsünde bulunuyor. Ödünç verilen kitap sayısı 4 bin 216'ya ulaşırken, mevcut kayıtlara göre 649 kitap okuyucularda bulunuyor. Kütüphane, kitap bağışını teşvik etmek amacıyla uyguladığı altın üyelik sistemiyle dikkat çekiyor; kütüphaneye 3 kitap bağışlayan vatandaşlar altın üye statüsü kazanıyor ve standart üyeliğe göre daha fazla imkândan yararlanabiliyor.

Geniş kitap koleksiyonu, farklı kapasitelere sahip salonları ve uzun hizmet saatleriyle Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Kütüphanesi, Manisa'da kitap okuma ve ders çalışma alışkanlığını destekleyen önemli bir merkez olmaya devam ediyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ GENÇLİK EVİ KÜTÜPHANESİ, 26 BİN 674 ÜYESİ VE 174 BİN 473 ZİYARETÇİSİYLE MANİSA’NIN ÖNEMLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ. KÜTÜPHANEDE 20 BİN 29 KİTAP BULUNURKEN, 148 KİŞİLİK SESSİZ ÇALIŞMA SALONU HAFTANIN HER GÜNÜ 08.00-23.00 SAATLERİ ARASINDA ÖĞRENCİLERE HİZMET VERİYOR.