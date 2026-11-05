Hakkari'de gökyüzünden trafik denetimi: Esendere yolunda kurallar havadan kontrol edildi

Hakkari'de hava destekli denetim:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esendere Devlet Yolu üzerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimin amacı, kara yollarında trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemektir.

denetimin uygulaması:

Operasyon, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ile Yüksekova Trafik Jandarması timleri tarafından yürütüldü. Havadan yapılan izleme sayesinde sürücülerin davranışları anlık olarak gözlendi ve kurallara uyum titizlikle takip edildi.

Denetimde özellikle emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız kurallarına uyulması ile trafik işaret ve levhalarına riayet edilip edilmediği kontrol edildi.

sürücülere bilgilendirme ve amaç:

Denetim sırasında durdurulan sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı ve trafik güvenliğinin önemi hatırlatıldı. Uygulamanın hedefi, ihlalleri tespit ederek tedbirleri güçlendirmek ve yol güvenliğini artırmaktır.

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ESENDERE DEVLET YOLU’NDA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.