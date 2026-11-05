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İstanbul’da iş yerlerine yönelik saldırı ve kundaklamada 9 şüpheli gözaltında

Ümraniye'de medikal firmaya kurşunlu saldırı ve Beylikdüzü'nde tırın kundaklanmasına ilişkin operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı; anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul’da iş yerlerine yönelik saldırı ve kundaklamada 9 şüpheli gözaltında

İstanbul'da iki ayrı eylemde operasyon: 9 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti, Ümraniye ve Beylikdüzü ilçelerinde son günlerde gerçekleşen iş yeri saldırısı ve araç kundaklama eylemleriyle ilgili yürüttüğü çalışmada 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayların soruşturmasını yürüten ekipler, saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığını bildirdi.

Saldırı ve kundaklama olaylarının kronolojisi:

Edinilen bilgilere göre, 9 Ekim günü Ümraniye'de faaliyet gösteren bir medikal firmaya, motosikletli kimliği meçhul 2 şüpheli tarafından silahla ateş edildi. Ardından, 12 Ekim Pazartesi tarihinde Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait bir tır ve dorseler ateşe verilerek kundaklandı. Her iki eylemin de çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ifade edildi.

Emniyetin çalışması ve operasyon detayları:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı eylem arasında bağlantı tespit ederek geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, dün Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait olduğu belirtilen cep telefonu, harici hafıza ve USB bellekler dahil olmak üzere tüm teknolojik cihazlara ve suç unsurlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri, Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde devam ediyor.

Yetkililer, elde edilen dijital verilerin ve güvenlik kamerası kayıtlarının çözülmesiyle olayların örgütlenme şeklinin ve sorumluların bağlantılarının daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılacağını belirtti. Soruşturma kapsamındaki incelemeler sürüyor.

İSTANBUL’UN ÜMRANİYE VE BEYLİKDÜZÜ İLÇELERİNDE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI VE TIR KUNDAKLAMA...

İSTANBUL’UN ÜMRANİYE VE BEYLİKDÜZÜ İLÇELERİNDE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI VE TIR KUNDAKLAMA OLAYLARI GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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