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Hakkâri'de sınıflar yeniden açıldı: 60 bin 712 öğrenci derse başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılı Hakkâri'de 512 eğitim kurumunda başladı; 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmen yeni döneme ders başı yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hakkâri'de sınıflar yeniden açıldı: 60 bin 712 öğrenci derse başladı

okullar ve katılım rakamları:

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Hakkâri genelinde toplam 512 eğitim kurumunda öğretim yeniden başladı. İlk ders günü kayıtlara 60 bin 712 öğrenci ve görev başına geçen 4 bin 522 öğretmen geçti. Kent merkezindeki ve kırsal okullardaki hareketlilik, yılın açılışına dair ilk fotoğrafı verdi.

vali ziyaretleri ve mesajları:

Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan, açılış günü Akçalı Köyü İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Taşyapan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin görüş ve beklentilerini paylaşırken, eğitimcilerin öğrenci yetiştirmedeki rolüne vurgu yaptı ve verimli bir dönem temennisinde bulundu.

Okul sınıflarını da gezen Vali Taşyapan, öğrencilerle sohbet edip sorularını dinledi; onlara çok çalışmaları, kitap okumaları, meraklarını canlı tutmaları ve soru sormaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerine yönelik olarak Taşyapan'ın sözleri arasında "Kendinize inanın, hayallerinizden vazgeçmeyin" mesajı öne çıktı.

eğitim camiasının görüş alışverişi:

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da yer aldı. Yetkililer, öğretmen ve okul yöneticileriyle yapılan kısa görüşmelerde yeni döneme ilişkin beklenti ve ihtiyaçlar paylaşıldı. Vali Taşyapan, geleceğin doktor, öğretmen, mühendis, bilim insanı ve sanatçılarının bugün sınıflarda olduğunu belirterek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

HAKKÂRİ’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA 512 EĞİTİM KURUMUNDA 60 BİN 712 ÖĞRENCİ...

HAKKÂRİ’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA 512 EĞİTİM KURUMUNDA 60 BİN 712 ÖĞRENCİ VE 4 BİN 522 ÖĞRETMEN DERS BAŞI YAPTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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