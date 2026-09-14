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Üçyol ilkokulu yenilendi: köy çocuklarına bir çanta iyilik desteği

Yedi Başak Derneği, Batman Hasankeyf Üçyol İlkokulu'nun 60 yıllık binasını yenileyip 'Bir Çanta İyilik' çanta ve kırtasiye setleriyle öğrencilerin yeni döneme başlamasını sağladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Üçyol ilkokulu yenilendi: köy çocuklarına bir çanta iyilik desteği

Üçyol ilkokulunda eğitim ortamı yenilendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde bulunan 60 yıllık Üçyol İlkokulu, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından yenilenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Dernek ekipleri, okulun fiziki ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek öğrenci ve öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları tamamladı.

İhtiyaç tespiti ve yenileme çalışmaları:

Yedi Başak ekipleri, Üçyol köyüne gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında öğretmen ve öğrencilerle görüşüp okul binasının eksiklerini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç duyulan bölümlerde onarım ve düzenleme çalışmaları yapılarak sınıflar, öğrenim alanları ve ortak kullanım alanları daha elverişli hâle getirildi. Yenileme çalışmaları, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim almasına olanak sağlayacak şekilde planlandı.

'Bir Çanta İyilik' projesi ve şenlik:

Okulun açılışında Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından yürütülen 'Bir Çanta İyilik' projesi kapsamında öğrencilere okul çantaları ve kırtasiye setleri dağıtıldı. Defterden kaleme, temel kırtasiye ihtiyaçlarına kadar hazırlanan setler, çocukların yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlamasına katkı sundu.

Dağıtımın ardından yenilenen okul bahçesinde bir şenlik düzenlendi. Palyaço gösterileri, oyunlar ve etkinliklerle süren programda çocuklar doyasıya eğlenirken, dernek temsilcileri de etkinliklere katılarak öğrencilere eşlik etti.

Üçyol İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, yenilenen okul binası ve sağlanan eğitim malzemeleri karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Öğrencilerin mutluluğu, projenin ve yapılan çalışmaların en somut geri dönüşü olarak değerlendirildi.

Dernekten değerlendirme:

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. İsmet Yıldırım, yapılan çalışmanın yalnızca fiziksel bir onarım olmadığını, aynı zamanda çocukların eğitim koşullarını iyileştirme amacı taşıdığını vurguladı. Yıldırım, çocukların yüzündeki gülümsemenin ve okulun yeni hâliyle gelen heyecanın kendileri için en kıymetli karşılık olduğunu belirtti.

Yedi Başak temsilcileri, yenileme çalışmaları ve 'Bir Çanta İyilik' projesiyle Üçyol İlkokulu öğrencilerinin hem mekânsal hem de materyal ihtiyaçlarının karşılandığını, bu tür desteklerin kırsal bölgelerde eğitim motivasyonunu artırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

BATMAN’IN HASANKEYF İLÇESİNE BAĞLI ÜÇYOL KÖYÜNDEKİ ÜÇYOL İLKOKULU, YEDİ BAŞAK İNSANİ YARDIM...

BATMAN’IN HASANKEYF İLÇESİNE BAĞLI ÜÇYOL KÖYÜNDEKİ ÜÇYOL İLKOKULU, YEDİ BAŞAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ TARAFINDAN YENİLENEREK YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIR HALE GETİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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