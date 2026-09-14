ÖSYM açıkladı: 2026-TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları erişime açıldı

yerleştirme işlemleri tamamlandı:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Kurum, duyuruyu resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak sonuçların erişime açıldığını bildirdi.

Yerleştirme sonuçları, ilgili yer değişikliği başvurularının değerlendirilmesi sonucu oluşan atama listelerini içeriyor. ÖSYM açıklamasında işlemlerin tamamlandığı ve sonuçlara ilişkin bilgilerin kurumun çevrim içi platformunda yayımlandığı vurgulandı.

sonuçlara erişim nasıl yapılır:

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresi üzerinden erişebilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılacak; adayların hesap bilgileriyle ilgili sorun yaşamaları halinde ÖSYM'nin iletişim kanalları üzerinden yönlendirme alabilecekleri belirtildi.

adaylar için kısa notlar:

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların, yerleştirme bilgilerini ve atama ayrıntılarını ÖSYM hesabından dikkatle kontrol etmeleri öneriliyor. İlan edilen sonuçların kapsamı ve hangi atamaların gerçekleştirildiği, adayın ÖSYM hesabında yer alan belge ve bildirimlerde görülebilecek.

2026-TUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği sonuçları hakkındaki resmi duyuru ve erişim bilgileri ÖSYM tarafından yayımlandı; tüm adayların sonuçlarını ilgili internet sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM), 2026-TUS 1. DÖNEM UZMANLIK DALI DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞINI BİLDİRDİ.