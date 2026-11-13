Halbur yaylası yolunda risk: akaryakıt sızıntısı zemini kayganlaştırdı

olaya ilişkin detaylar:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Halbur Yaylası yolunda akaryakıt nedeniyle zemin kayganlaştı. Bölge sakinleri ve yol kullanıcıları, oluşan kayganlığın trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkililere haber verdi.

olayın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, yolda bir aracın seyri sırasında sızdığı tahmin edilen akaryakıt asfalt yüzeye yayıldı. Sızıntı sonucu yol yüzeyi belirgin şekilde kaygan hale gelirken, bölgeden geçen sürücüler olası kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

güvenlik önlemleri ve çağrı:

Yerel yetkililer ve vatandaşların bildirimi üzerine bölgedeki ekipler acil müdahale için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında zeminin temizlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlem başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, güzergahı kullanacak araç sahiplerine hızlarını düşürmeleri, ani manevralardan kaçınmaları ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDEKİ HALBUR YAYLASI YOLUNA DÖKÜLEN AKARYAKIT NEDENİYLE ZEMİN KAYGANLAŞTI. OLASI KAZALARA KARŞI SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILDI.