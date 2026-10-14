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Brokoliden karnabahara: akneye eğilimli ciltlerde bitkisel ekstrelerin çok aşamalı değerlendirmesi

Biota Laboratuvarları'nın brokoli ve karnabahar ekstreleriyle yürüttüğü in vitro ve dört aylık dermatolojik değerlendirme, siyah nokta ve gözenek görünümünde belirgin azalma gösterdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Brokoliden karnabahara: akneye eğilimli ciltlerde bitkisel ekstrelerin çok aşamalı değerlendirmesi

Biota Laboratuvarları'nın çok aşamalı yaklaşımı

Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi, akneye eğilimli ciltlerde bitkisel kaynakların potansiyelini laboratuvar ve klinik düzeyde eş zamanlı olarak irdeleyen bir çalışma programı yürüttü. Araştırma, hem in vitro mikrobiyolojik ve hücre kültürü testlerini hem de bitmiş formülün dermatolojik değerlendirmesini içererek çok aşamalı bir model sundu.

Laboratuvar çalışmaları ve hedefler:

İncelemeler iki ayrı bitkisel ekstre grubuna odaklandı. Birinci grupta ceviz kabuğu, mersin, papatya, ısırgan ve gül gibi çeşitli bitkisel kaynaklar; ikinci grupta ise brokoli ve karnabahar içeren ekstreler değerlendirildi. Bu çalışmalar kapsamında özellikle P. acnes bakterisi üzerindeki etkiler ile hücre kültüründe inflamasyonla ilişkili göstergeler incelendi.

Hücre kültürü deneylerinde IL-1, TNF- ve SRD5A1 gibi biyobelirteçlerdeki değişimler takip edildi. Analizler, brokoli ve karnabahar içeren ekstre grubunun bazı gösterge parametrelerinde baskılayıcı etki sergilediğini ortaya koydu; bu sonuçlar söz konusu sebzelerin içerdiği aktif bileşenlerin cilt hücreleri üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor.

Dört aylık dermatolojik değerlendirme ve sonuçlar:

Laboratuvar bulgularının ardından bitkisel aktifler içeren bitmiş bir ürünün etkinliği Almanya Dermatest bünyesinde dört aylık dermatolojik çalışma ile test edildi. Çalışma sonuçlarına göre siyah nokta sayısında yüzde 70'e varan azalma; tıkanmış gözenek ve pürüzlü görünümde ise yüzde 100'e varan iyileşme bildirildi. Bu veriler, laboratuvar düzeyinde gözlenen bazı biyolojik etkilerin son üründe de gözle görülür faydalara dönüşebileceğini gösterdi.

Çalışma akışı, bitkisel kaynakların önce mikrobiyolojik ve hücresel düzeyde test edilmesi, sonraki aşamada formülün dermatolojik olarak değerlendirilmesi şeklinde yapılandırıldı. Bu sayede laboratuvar kanıtı ile kullanıcıya ulaştırılan sonuçlar arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldı.

Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi'nin yürüttüğü bu araştırma, mutfakta yaygın olarak bilinen brokoli ve karnabahar gibi bitkilerin, cilt bakımında da değerlendirilebilecek biyolojik aktifler taşıdığını ortaya koydu. Çalışma, geleneksel bilgi ve tüketici alışkanlıklarının ötesinde, sistematik bilimsel yöntemlerle bitkisel aktiflerin etkinliğini sınamanın önemini vurguluyor.

BİOTA LABORATUVARLARI AR-GE MERKEZİ&#039;NİN AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLER ÜZERİNE YÜRÜTTÜĞÜ BİLİMSEL...

BİOTA LABORATUVARLARI AR-GE MERKEZİ'NİN AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLER ÜZERİNE YÜRÜTTÜĞÜ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DİKKAT ÇEKİCİ BULGULAR ORTAYA KOYDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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