Yurt personeline hijyen odaklı beslenme uygulama eğitimi verildi

Sivrihisar yurdunda uygulamalı beslenme hizmetleri eğitimi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Yurdu'nda, yemekhane ve kantin işletme personeli ile yurt yönetim personeline yönelik Beslenme Hizmetleri Uygulama Eğitimi düzenlendi. Eğitim, İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından uygulamalı ve teorik oturumlarla gerçekleştirildi.

Eğitimde vurgulanan noktalar:

Programda sağlıklı, güvenilir ve hijyenik beslenme hizmetlerinin sağlanması ön plana alındı. Personelin günlük uygulamalarda dikkat etmesi gereken hijyen kuralları, gıda güvenliği ilkeleri ve pratik önlemler detaylandırıldı. Etkinlik kapsamında yurtta Ekim ayı denetimi de yapıldı.

Kurumsal mesaj:

İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi: "Gençlerimizin sağlığını korumak ve güvenilir beslenme hizmetlerini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz". Açıklamada, beslenme hizmetlerinde sıfır risk hedefine yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR'DEKİ BİR ÖĞRENCİ YURDUNDA YEMEKHANE VE KANTİN İŞLETME PERSONELİ İLE YURT YÖNETİM PERSONELİNE YÖNELİK 'BESLENME HİZMETLERİ UYGULAMA EĞİTİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.