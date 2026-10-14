Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3747 +0,21%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,41 -0,16%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,96 +0,26%
--°

Pençe-Kilit'te görevde silah kazası: piyade uzman çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit'te silah kazasında yaralanan Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan’ın tüm müdahalelere rağmen 14 Ekim’de şehit olduğunu ve taziyelerini bildirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Pençe-Kilit'te görevde silah kazası: piyade uzman çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit haberi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen bir silah kazasında yaralanan Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim tarihinde şehit olduğunu açıkladı.

Olayın ayrıntıları:

Bakanlık açıklamasına göre kaza, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev icrası sırasında meydana geldi. Yaralanan Aslan için bölgedeki birlikler ve sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu ancak tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıklaması ve taziye:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim tarihinde şehit olmuştur."

Açıklamada ayrıca, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

MSB, PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SİLAH KAZASINDA YARALANAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ...

MSB, PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SİLAH KAZASINDA YARALANAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ASLAN'IN ŞEHİT OLDUĞUNU BİLDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü
images

Erken tanı ve yaşam tarzı ile meme sağlığını korumak mümkün
images

Öğrencilere dini meslek tanıtımı, velilere YKS rehberliği
images

Sanayici kadınların eşliğinde kız çocuklarının hayalleri konuşuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

muğla’da defneye yatırım: 36 bin 601 fidan ve 75 milyon dolar ihracat hedefi

İnşaat malzemelerini çalan zanlı Köse'de yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sağanak yaşamı yavaşlattı: Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de trafik yoğunluğu

Karacasu'da çıkan yangında kurtarılan baba da yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua