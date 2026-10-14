Pençe-Kilit'te görevde silah kazası: piyade uzman çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit haberi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen bir silah kazasında yaralanan Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim tarihinde şehit olduğunu açıkladı.

Olayın ayrıntıları:

Bakanlık açıklamasına göre kaza, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev icrası sırasında meydana geldi. Yaralanan Aslan için bölgedeki birlikler ve sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu ancak tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıklaması ve taziye:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim tarihinde şehit olmuştur."

Açıklamada ayrıca, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

MSB, PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SİLAH KAZASINDA YARALANAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ASLAN'IN ŞEHİT OLDUĞUNU BİLDİRDİ.