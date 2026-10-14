Espressolab’ten Avrupa ve Asya’da eş zamanlı büyüme hamlesi

Espressolab global ağını hızla büyütüyor

Kahve zinciri Espressolab, 1000 mağaza hedefi doğrultusunda uluslararası varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket son dönemde Almanya, Hollanda, Suriye ve Pakistan’da bir dizi yeni mağazayı hizmete alırken, aynı zamanda Hindistan, Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de büyüme rotasına ekledi.

Avrupa odaklı genişleme ve hedefler:

Şirketin Avrupa hamlesi dikkat çekiyor; Hollanda’daki açılışlar Rotterdam’la başladı ve Almanya pazarına yönelik planlar hız kazandı. Espressolab yetkilileri, Almanya’da önümüzdeki üç yıl içinde 100 mağazaya ulaşmayı öngördüklerini belirtiyor. Avrupa’daki lokasyon seçimleri, operasyonel süreçler ve sürdürülebilir mağaza ağının kurulumuna önem veriliyor.

Şirkette Yurt Dışı Operasyon Müdürü Gökçer Akdoğan, bu yaklaşımı şöyle özetliyor: "Avrupa, köklü kahve kültürü ve gelişmiş tüketici beklentileriyle uluslararası stratejimizde öne çıkan bölgeler arasında. Tüketicilerin kahve kalitesi, mağaza deneyimi ve hizmet standartlarına verdiği önem, bizim iş yapış biçimimizle de örtüşüyor. Almanya ve Hollanda’da doğru lokasyonlar, sağlam operasyonel süreçler ve sürdürülebilir bir mağaza ağıyla ilerliyoruz. Bu ülkelerde oluşturacağımız ölçekle Avrupa’daki varlığımızı pekiştirmeyi ve dünya genelindeki ağımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz".

Orta Doğu ve Asya yatırımları:

Espressolab, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da paralel yatırımlar sürdürüyor. Şirket, Suriye’de aynı dönemde açılmak üzere üç mağazanın hazırlıklarını yaparken, Pakistan’daki varlığını da güçlendiriyor; daha önce ülkede 20 mağaza için anlaşma imzalanmıştı.

Akdoğan, bölge seçimlerinin demografik ve tüketim eğilimlerine dayandığını vurgulayarak, "Orta Doğu ve Asya, genç nüfusu, gelişen şehir yaşamı ve kahveye artan ilgisiyle önemli bir potansiyel taşıyor. Bu coğrafyalarda tüketici alışkanlıklarını ve pazarın dinamiklerini yakından takip ederek öncelikli alanlarımızı belirliyoruz. Suriye’de üç mağazamızın açılışına hazırlanırken Pakistan’da da yeni mağazalarımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu adımların bölgedeki varlığımızı güçlendireceğine ve 1000 mağaza hedefimize giden yolculuğumuza ivme kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

Aynı zamanda şirket, yeni ülkelere giriş stratejisini mevcut pazarlarda derinleşme ve ortak operasyon standartlarıyla harmanlıyor. Bu yaklaşım, Espressolab’ın farklı coğrafyalarda ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir mağaza ağı kurma hedefini destekliyor.

Özetle, Espressolab’ın son adımları; Avrupa’da lokasyon ve operasyon odaklı büyüme, Orta Doğu ve Asya’da ise pazar dinamiklerine göre seçilen yatırımlarla şirketin 1000 mağazalık vizyonunu ilerletmeyi amaçlıyor. Hollanda, Almanya, Suriye ve Pakistan’daki yeni mağazalar bu stratejinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

1000 MAĞAZA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA GLOBAL BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN ESPRESSOLAB, ALMANYA, HOLLANDA, SURİYE VE PAKİSTAN’DA YENİ MAĞAZALARINI HAYATA GEÇİRİRKEN HİNDİSTAN, ÇİN, ABD VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’Nİ DE BÜYÜME PLANLARINA DAHİL ETTİ. ALMANYA’DA ÜÇ YIL İÇİNDE 100 MAĞAZAYA ULAŞMAYI HEDEFLEYEN ŞİRKET, HOLLANDA’DAKİ AÇILIŞLARINA ROTTERDAM’LA BAŞLADI. SURİYE’DE YENİ AÇILIŞLARA HAZIRLANAN ŞİRKET, PAKİSTAN’DAKİ YATIRIMLARINI DA SÜRDÜRÜYOR.