Kızılay, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bronz madalya ile ödüllendirdi

ödülün anlamı ve kriterleri:

Türk Kızılay Kan Hizmetleri tarafından verilen Kurumsal Bronz Madalya, gönüllü kan bağışına katkı sunan kurumlara takdim ediliyor. Bu ödül, kurumların 500 ile 1.000 ünite arasında kan bağışına destek sağlaması kriterine dayalı olarak veriliyor ve toplumsal sorumluluk açısından önem taşıyor.

tören ve katılımcılar:

Tören kapsamında Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ceyda Topaloğlu Dölek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın bir araya geldi. Madalya, kurumun kan bağışı çalışmaları ve personele sağladığı desteğin görünür bir işareti oldu.

müdürlüğün paylaşımı ve değerlendirme:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İyiliği çoğaltan, hayat kurtaran kan bağışlarına destek veren tüm personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Kurum yetkilileri, ödülün farkındalık yaratma ve bağışçı kazanımına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kurumsal bronz madalya, kurumların sağlık hizmetlerine yaptığı dolaylı katkıyı vurgularken, benzer girişimlerin sürdürülmesi için de teşvik edici bir rol oynuyor.

TÜRK KIZILAY KAN HİZMETLERİ TARAFINDAN, GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞINA KATKI SUNAN KURUMLARA VERİLEN KURUMSAL BRONZ MADALYA'YA ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DE LAYIK GÖRÜLDÜ.