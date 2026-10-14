Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Kızılay, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bronz madalya ile ödüllendirdi

Türk Kızılayı, 500 ile 1.000 ünite arası kan bağışına destek veren Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü kurumsal bronz madalya ile ödüllendirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kızılay, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bronz madalya ile ödüllendirdi

ödülün anlamı ve kriterleri:

Türk Kızılay Kan Hizmetleri tarafından verilen Kurumsal Bronz Madalya, gönüllü kan bağışına katkı sunan kurumlara takdim ediliyor. Bu ödül, kurumların 500 ile 1.000 ünite arasında kan bağışına destek sağlaması kriterine dayalı olarak veriliyor ve toplumsal sorumluluk açısından önem taşıyor.

tören ve katılımcılar:

Tören kapsamında Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ceyda Topaloğlu Dölek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın bir araya geldi. Madalya, kurumun kan bağışı çalışmaları ve personele sağladığı desteğin görünür bir işareti oldu.

müdürlüğün paylaşımı ve değerlendirme:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İyiliği çoğaltan, hayat kurtaran kan bağışlarına destek veren tüm personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Kurum yetkilileri, ödülün farkındalık yaratma ve bağışçı kazanımına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kurumsal bronz madalya, kurumların sağlık hizmetlerine yaptığı dolaylı katkıyı vurgularken, benzer girişimlerin sürdürülmesi için de teşvik edici bir rol oynuyor.

TÜRK KIZILAY KAN HİZMETLERİ TARAFINDAN, GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞINA KATKI SUNAN KURUMLARA VERİLEN...

TÜRK KIZILAY KAN HİZMETLERİ TARAFINDAN, GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞINA KATKI SUNAN KURUMLARA VERİLEN KURUMSAL BRONZ MADALYA'YA ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehzadeler'de kadınlara haftanın beş günü kardiyo, pilates ve yoga fırsatı
images

Eskişehirspor Altay sınavına hazırlanıyor
images

Bilecik yurtlarında yeni oyun: öğrenciler pickleball ile tanıştı
images

Bilecik'te sözleşmeden asli kadroya geçen personel için yemin töreni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafikte yol verme gerilimi 1 kilometre sürdü: aynaya vuran sürücü tehditte bulundu

Enver Yücel kültür merkezinin temeli Piraziz'de atıldı

Bağ köyünden sofraya: Ekinözü'nün organik üzüm pekmezi mesaisi

İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua