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Kan tahlili normal çıktığı için rahatlamak yanlış olabilir: sonuçlar klinik bulgularla birlikte yorumlanmalı

Kan tahliliniz referans aralığındaysa bile tüm sağlık sorunları dışlanmaz; sonuçlar şikâyetler, yaş ve ilaç öyküsüyle birlikte değerlendirilmelidir.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kan tahlili normal çıktığı için rahatlamak yanlış olabilir: sonuçlar klinik bulgularla birlikte yorumlanmalı

Laboratuvar sonuçları tek başına değerlendirilmemeli:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Biyokimya Uzm. Dr. Nuri Orhan, kan tahlili sonuçlarının yalnızca referans aralıklarına bakılarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor. Tahliller, hastalıkların tanı ve takibinde değerli bilgiler sunsa da tek başına "tam bir sağlık raporu" anlamına gelmiyor.

Uzm. Dr. Orhan, laboratuvar verilerinin kişinin şikâyetleri ve genel sağlık durumu ile birlikte değerlendirilmesinin erken tanı ve uygun tedavi planı için hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Referans aralıkları neden önemli:

Her testin laboratuvar ve yöntemine göre farklı referans aralıkları olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Orhan, bazı hastalıkların erken dönemlerinde test sonuçlarının henüz belirgin değişiklik göstermeyebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle gerekirse ek tetkikler veya belirli aralıklarla kontrol testleri istenebiliyor.

Orhan, "Laboratuvar sonuçları değerlendirilirken kişinin yaşı, mevcut şikâyetleri, tıbbi öyküsü, kullandığı ilaçlar ve diğer tetkik belirtileri dikkate alınmalıdır. Bir test sonucunun referans aralığında olması, her türlü hastalığın kesin olarak dışlandığı anlamına gelmez. Benzer şekilde, referans aralığının dışındaki her sonuç da mutlaka bir hastalık olduğu anlamına gelmez" diye konuştu.

Şikayetlerinizi göz ardı etmeyin:

Uzm. Dr. Orhan, özellikle uzun süren yorgunluk, açıklanamayan kilo değişimleri ve devam eden diğer yakınmaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Kişinin kendini iyi hissetmemesi durumunda sadece normal tahlil sonuçlarına dayanarak sağlık durumuna karar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Tahlil sonuçları, kişinin sağlık durumunu anlamak için kullandığımız önemli araçlardan biridir. Ancak doğru değerlendirme, laboratuvar verilerinin kişinin klinik belirtileriyle birlikte ele alınmasıyla mümkündür. Şikâyetleriniz devam ediyorsa sonuçlarınız normal olsa bile hekiminize başvurmanız önemlidir" sözleriyle Uzm. Dr. Orhan, hekime danışmanın önemini yeniden hatırlattı.

Uzmanlar genel olarak düzenli sağlık kontrollerinin ve laboratuvar sonuçlarının hekim önerisi doğrultusunda yorumlanmasının, sağlık sorunlarının erken fark edilmesine ve uygun takip sürecinin planlanmasına katkı sağladığını belirtiyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ BİYOKİMYA UZM. DR. NURİ ORHAN, KAN TAHLİLİ SONUÇLARININ YALNIZCA...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ BİYOKİMYA UZM. DR. NURİ ORHAN, KAN TAHLİLİ SONUÇLARININ YALNIZCA REFERANS ARALIKLARINA BAKILARAK DEĞERLENDİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, LABORATUVAR SONUÇLARININ KİŞİNİN ŞİKÂYETLERİ VE GENEL SAĞLIK DURUMUYLA BİRLİKTE ELE ALINMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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