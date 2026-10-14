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Pazaryeri'nde kurumlar voleybolla dayanışma mesajı verdi

Amatör Spor Haftası kapsamında Pazaryeri'nde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Gençlik ve Spor personeli dostça bir voleybol maçıyla birlik ve dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pazaryeri'nde kurumlar voleybolla dayanışma mesajı verdi

Pazaryeri'nde kurumlar sporda buluştu:

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurumlar arası bir voleybol karşılaşması düzenlendi. Karşılaşmaya İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli katıldı. Müsabaka, Pazaryeri Kaymakamı'nın da hazır bulunduğu keyifli ve dostane bir atmosferde gerçekleştirildi.

etkinlikte öne çıkanlar:

Maç boyunca sporun birleştirici ve kaynaştırıcı rolü ön plana çıktı. Katılımcılar saha içinde rekabetin yanı sıra kurumlar arası dayanışma ve ekip ruhunu güçlendirmeye odaklandı. Organizasyon, Amatör Spor Haftası kapsamında sporun günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi ve toplumsal birlik beraberliğin pekiştirilmesi hedefi doğrultusunda tasarlandı.

il müdürünün çağrısı:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir etkinlikle ilgili olarak, "Amatör Spor Haftası’nı farklı branşlarda düzenlediğimiz etkinliklerle kutluyoruz. Pazaryeri’nde kurumlarımızı aynı sahada buluşturan bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, herkesi sporla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

BİLECİK&#039;TE KURUMLAR VOLEYBOL MAÇINDA BULUŞTU

BİLECİK'TE KURUMLAR VOLEYBOL MAÇINDA BULUŞTU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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