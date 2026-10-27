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Halkbank İzmir'de üç sette üstünlüğünü gösterdi

Efeler Ligi 3. haftasında Halkbank, Atatürk Voleybol Salonu'nda Altekma'yı setlerde 20-25, 12-25, 22-25'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Halkbank İzmir'de üç sette üstünlüğünü gösterdi

maç özeti

Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde Halkbank, İzmir'de oynanan karşılaşmada Altekma'yı 3-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Karşılaşma Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve hakemler Arzu Uzatöz ile Serhan Semiz görev yaptı.

maçın set gelişimi:

Halkbank maç boyunca servis ve blok organizasyonundaki düzeniyle öne çıktı. İlk seti 20-25 ile hanesine yazdıran konuk ekip, ikinci sette rakibine yalnızca 12 sayı şansı vererek farklı bir skor elde etti. Üçüncü sette Altekma daha dirençli bir profil çizse de Halkbank seti 22-25 alarak maçı üç sette tamamladı.

kilit oyuncular ve kadrolar:

Halkbank kadrosunda Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Halit Kurtuluş, Slavchev Bardarov, Murat Yenipazar ve Darlan Ferreira başlangıçta yer aldı; Volkan Döne, Berat Mergen, Sam Deroo, Burak Karahan ve Alejandro Fuentes yedekler arasında bulundu. Altekma tarafında Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Jackson Young, Oğuzhan Tarakçı ve Abdulvahap Han ilk altıyı oluşturdu; Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca ve Özgür Karababa yedekler olarak bildirildi.

Set skorları şöyleydi: 20-25, 12-25, 22-25. Halkbank'ın özellikle ikinci setteki baskısı maçın kaderini belirledi.

ALTEKMA- HALKBANK MAÇINDAN KARELER

ALTEKMA- HALKBANK MAÇINDAN KARELER

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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