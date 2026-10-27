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Tunceli'de kan bağışı kampanyası yüzlerce kişiyi buluşturdu

Kızılay ve Orman İşletme'nin projesiyle Tunceli Atatürk Stadyumu'nda iki günlük kampanyada yüzlerce kişi kan verdi; bağışçılara selvi fidanı hediye edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de kan bağışı kampanyası yüzlerce kişiyi buluşturdu

etkinlik detayları:

Türk Kızılay Tunceli ile Tunceli Orman İşletme Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Kanımızla hayat, fidanımızla nefes oluyoruz' projesi kapsamında Atatürk Stadyumu'nda iki gün süren kan bağışı etkinliği düzenlendi. Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli Kızılay Kan Alma birimlerinden oluşan 80 kişilik ekip, vatandaşlara kan bağışında destek verdi ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesini sağladı.

Etkinlik kentte yoğun ilgi gördü; organizasyon boyunca yüzlerce vatandaş kan bağışında bulundu. Orman İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından bağış yapan her vatandaşa mavi selvi ağaç fidanı hediye edildi. Proje, kan bağışı farkındalığını artırmayı ve aynı zamanda doğaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

yetkililerin açıklamaları:

Tunceli Valisi Şefik Aygöl etkinliğin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: Kanımızla hayat, fidanımızla nefes oluyoruz. Vatandaşlarımız kan verecek. İnşallah başka hayatlara çare olacaklar, şifa olacaklar. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğümüz Orman İşletme Müdürlüğümüz aracılığıyla kan veren her vatandaşa çok güzel bir ağaç fidesi hediye ediliyor. Onları da toprakla buluşturup inşallah vatandaşımıza, milletimize hayat olacaklar.

Türk Kızılay Tunceli İl Başkanı Dr. İlksen Orhan projenin amaçlarını ve yürütülüş biçimini anlattı: Türk Kızılay Tunceli İl Merkezi Başkanlığı olarak ‘Kanımızla hayat, fidanımızla nefes oluyoruz’ projemiz kapsamında Tunceli Valiliğimiz himayelerinde anlamlı bir kan bağışı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerimizden yaklaşık 80 tane Kızılay kan ekiplerimiz ve gönüllülerimizle birlikte yürüttüğümüz projemizdeki hedefimiz, vatandaşlarımızda kan bağışı farkındalığı oluşturmak, hastalarımıza kan ihtiyaçları doğrultusunda destek olurken aynı zamanda fidanlarımızla doğaya nefes olmak. Orman İşletme Müdürlüğümüzün destekleriyle de kan bağışında bulunan her vatandaşımıza da fidan hediye ediyoruz. Çünkü bizler kan bağışıyla hastaların hayatlarına umut olurken toprakla buluşturduğumuz her fidanla da geleceğe ve doğaya nefes oluyoruz.

Organizasyon, Tunceli Valiliği himayesinde gerçekleştirildi ve yetkililer benzer iş birlikleriyle bağışçı sayısının artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

TÜRK KIZILAY TUNCELİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ TUNCELİ&#039;DE KURUM, KURULUŞLAR VE...

TÜRK KIZILAY TUNCELİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ TUNCELİ'DE KURUM, KURULUŞLAR VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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