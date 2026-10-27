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Astana'da grekoromen'de İran üstünlüğü, Sarıçiçek gümüşle döndü

Astana'daki 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 10 sıklet tamamlandı; Yüksel Sarıçiçek 82 kiloda gümüş kazandı, İran takım halinde şampiyon oldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Astana'da grekoromen'de İran üstünlüğü, Sarıçiçek gümüşle döndü

Astana'da grekoromen müsabakaları tamamlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil karşılaşmaları sona erdi. Turnuvada 10 sıklette yapılan final maçlarının ardından altın, gümüş ve bronz madalyalar sahiplerini buldu.

yüksel sarıçiçek finalde geride kaldı:

Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, grekoromen 82 kiloda gösterdiği performansla turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Sarıçiçek, finalde İranlı Gholamreza Farokhi ile karşılaştı ve müsabakayı 7-1 kaybetti. Karşılaşmanın ilk bölümünde skor 1-1 iken başa baş bir mücadele vardı; ikinci bölümde Farokhi'nin etkili atakları skoru belirledi ve İranlı sporcu dünya şampiyonluğunu korudu.

takım sıralaması ve öne çıkan final sonuçları:

Grekoromen stil takım sıralamasında İran 192 puanla turnuvayı lider tamamladı. Azerbaycan 104 puanla ikinci, Özbekistan ise 80 puanla üçüncü sırayı aldı. Bireysel finallerde de dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Eldaniz Azizli, grekoromen 55 kiloda finalde İranlı Payam Ahmadi'yi 3-1 yenerek altın madalyaya ulaştı. Bu sonuçla 34 yaşındaki Azizli kariyerinin beşinci dünya şampiyonluğunu kazandı ve uluslararası arenadaki istikrarını sürdürdü.

Koto Gomi ise grekoromen 60 kiloda dramatik bir geri dönüşe imza attı. Japon sporcu, İranlı Ali Ahmadi Vafa karşısında ilk bölümde 7-1 geriye düştü; ikinci devrede etkili ataklarla skoru tersine çevirdi ve rakibini tuş ederek dünya şampiyonu oldu. Gomi'nin performansı finalin en dikkat çekici anlarından biri olarak kayda geçti.

dünya şampiyonları listesi:

Grekoromen stilde dünya şampiyonu olan sporcular ve kiloları şu şekilde gerçekleşti:

55 kilo: Eldaniz Azizli (Azerbaycan)

60 kilo: Koto Gomi (Japonya)

63 kilo: Karen Aslanyan (Ermenistan)

67 kilo: Saeid Esmaeili (İran)

72 kilo: Danial Sohrabi (İran)

77 kilo: Sanan Suleymanov (Azerbaycan)

82 kilo: Gholamreza Farokhi (İran)

87 kilo: Semen Novikov (Bulgaristan)

97 kilo: Kiryl Maskevich (Belarus)

130 kilo: Fardin Hedayati (İran)

Astana'daki grekoromen müsabakaları, hem takım hem de bireysel olarak öne çıkan performanslara sahne oldu; özellikle İran'ın takım hâlindeki üstünlüğü ve bazı finallerdeki dramatik geri dönüşler turnuvanın gündemini belirledi.

KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ ASTANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA...

KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ ASTANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA GREKOROMEN STİL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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