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Kupa turunda Kocaelispor Metehan ile turladı

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yendi; Metehan Altunbaş iki, Daniel Agyei bir golle takımını üst tura taşıdı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kupa turunda Kocaelispor Metehan ile turladı

kocaelispor evinde farklı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig temsilcisi Kocaelispor, 3. Lig ekibi Mazıdağı Fosfatspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmada gollerini Metehan Altunbaş (45+1 ve 80) ile Daniel Agyei (72) kaydetti. Mücadele Kocaeli Stadı'nda oynandı ve hakem triosunda Doğukan Yıldırım, Kürşathan Akın ve Erdoğan Çak yer aldı.

maçtan dakikalar:

Maçın başından itibaren iki takım da gol fırsatları üretti. 4. dakikada Bedirhan'ın arpasında topla buluşan Muhlis'in şutu kaleci Onurcan'da kaldı. 8. dakikada Agyei'nin ceza yayı gerisinden çektiği şut savunmaya çarparak Makana Baku'nun önünde kaldı; Baku'nun denemesi kaleci Ali Rıza tarafından ayaklarıyla engellendi.

11. dakikada Bedirhan'ın sağ kanattan ortasında Serdar'ın yerden şutu az farkla auta gitti. 30. dakikada Gulliksen'in serbest vuruşunda Baku üstten auta gönderdiği pozisyonla gole yaklaştı. 45+1'de Baku'nun kaptığı topta topu Metehan Altunbaş'a aktarmasıyla Metehan kendi ekseninde dönüp şutunu gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

İkinci yarıda Kocaelispor baskısını sürdürdü. 53. dakikada Serdar'ın ortasında Muhlis'in kafa vuruşu üstten auta giderken, 62. dakikada Sousa'nın ortasında Agyei istediği vuruşu yapamayarak gole yaklaşamadı. 72. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasında topla buluşan Agyei, altı pasın sağından yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. 80. dakikada Metehan Altunbaş altıpasın gerisinden uzak köşeye gönderdiği şutla maçın skorunu belirledi: 3-0.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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