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ankara'da 'işgalin 79. yılında cammu-keşmir meselesi' paneli düzenlendi

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin panelinde Cammu-Keşmir’in tarihi, siyasi ve insani boyutları tartışıldı; barış, adalet ve diyalog öne çıktı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

ankara'da 'işgalin 79. yılında cammu-keşmir meselesi' paneli düzenlendi

ankara'da Keşmir kara günü etkinliği

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Stratejik Düşünce Enstitüsü paydaşlığında, Keşmir Kara Günü kapsamında "İşgalin 79. Yılında Cammu-Keşmir Meselesi" başlıklı bir panel düzenlendi. Etkinlik, 27 Ekim 1947’de Hint askerlerinin Srinagar’a girişinin anıldığı gün vesilesiyle gerçekleştirildi ve Cammu-Keşmir meselesinin tarihi, siyasi ile insani boyutları ele alındı.

panelde öne çıkan konuşmalar:

Maslahatgüzar Shaiq Ahmed Bhutto, Keşmir’de kalıcı barışın ancak adalet, siyasi meşruiyet ve Keşmir halkının sürece anlamlı katılımı ile sağlanabileceğini vurguladı. Bhutto, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunarak Pakistan’ın meselenin uluslararası hukuk ve halkın iradesi doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesine yönelik kararlılığını yineledi ve Türkiye’nin tutarlı desteği için teşekkür etti.

Cemal Sangu panelde ihtilafın tarihi kökenleri ile bölgesel güvenliğe etkilerini ve Keşmir halkının maruz kaldığı insani sorunları aktardı. Sangu, ateşkesin korunması, Pakistan ile Hindistan arasında anlamlı diyaloğun yeniden tesis edilmesi, temel hakların korunması, insani iş birliğinin geliştirilmesi ve siyasi çözüm yollarının barışçıl yöntemlerle aranmasının önemine dikkat çekti.

tarihi-kültürel bağlar ve kaynak yönetimi:

Tarihçi ve yazar Sinan İlhan, Keşmir’in zengin tarihi ve kültürel mirasına dair kapsamlı bir değerlendirme sundu; bölgenin Orta Asya ve Türk dünyasıyla kurduğu köklü bağlar ile farklı dönemlerdeki kültürel, dini ve ticari etkileşimlerin Keşmir kimliğinin oluşumundaki rolü ele alındı.

Gazeteci ve araştırmacı Mehmet Öztürk ise İndus Suları Antlaşması’nın stratejik önemine değindi ve ortak su kaynaklarının siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Öztürk, su paylaşımına ilişkin anlaşmazlıkların diyalog, iş birliği ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde çözülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Panel, tarafların vurguladığı unsurlar etrafında, sürdürülebilir bir çözüm için hukuka dayalı yaklaşımlar, insani hassasiyetler ve bölgesel diyalog kanallarının yeniden işletilmesi gerektiği sonucuna vardı. Katılımcılar, Keşmir meselesinin hem tarihsel hem de güncel boyutlarının ele alınmasının önemini belirterek, barışçıl yolların işletilmesi çağrısını yineledi.

PAKİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ, STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ (SDE) İŞ BİRLİĞİ İLE &quot;İŞGALİN 79....

PAKİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ, STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ (SDE) İŞ BİRLİĞİ İLE "İŞGALİN 79. YILINDA CAMMU-KEŞMİR MESELESİ" BAŞLIKLI BİR PANEL DÜZENLEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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