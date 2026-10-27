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Çorum FK Erzurumspor maçı öncesi pas ve takım oyununu öne çıkardı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 10. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maça Burak Yılmaz yönetiminde topa sahip olma, pas ve takım oyununa odaklı hazırlandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 19:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Erzurumspor maçı öncesi pas ve takım oyununu öne çıkardı

Çorum FK Erzurumspor maçı öncesi pas ve takım oyununu öne çıkardı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında Erzurumspor FK ile oynayacağı zorlu maç öncesinde saha çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idman, takımın oyun anlayışını pekiştirmeye yönelik unsurlar üzerine kurgulandı.

Antrenmanın akışı:

Seans ısınma hareketleriyle başladı; oyuncuların saha içi hazır hâle gelmesi için kontrollü tempoda çalışmalar yapıldı. Ardından gerçekleştirilen 5’e 2 rondo egzersizleriyle topa sahip olma, dar alanda pas bağlantıları ve hızlı reaksiyon yeteneği üzerinde duruldu. Bu bölümde hem teknik hem de takım içi iletişim hedeflendi.

Pas, hareket ve kuvvet çalışmaları:

Antrenmanın devamında pas uygulamalarına ağırlık verildi; top dolaşımı ve pas temposunun artırılmasına yönelik yinelemeli çalışmalara yer verildi. Programın ilerleyen safhasında esneklik ve mobiliteye yönelik egzersizlerle oyuncuların hareket açıklığı geliştirildi, salonda yapılan genel kuvvet çalışmalarıyla da fiziksel dayanıklılık desteklendi.

Geniş alan oyunu ve takım koordinasyonu:

Günün son bölümünde uygulanan geniş alan oyun çalışması ile takım halinde hareket etme, oyun temposunu yönetme ve sahadaki pozisyon alma üzerine yoğunlaşıldı. Bu bölümde hem savunma yerleşimleri hem de hücum bağlantılarının senkronizasyonu test edildi.

Teknik ekip, antrenmanda gözlemlenen olumlu performansı maç planına yansıtmayı ve takım disiplinini korumayı hedefliyor. Çorum FK, Erzurumspor FK karşılaşmasına hazırlıklarını belirlenen program doğrultusunda sürdürecek.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇI İÇİN...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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