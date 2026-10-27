Sivasspor'da yeni sayfa: İsmet Taşdemir karşılıklı anlayışla ayrıldı

Sivasspor yönetiminden ayrılık açıklaması:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sezon içindeki kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre karar karşılıklı anlayış çerçevesinde alındı ve süreçte her iki tarafın da tutumu övgüye değer bulundu.

Kulübün takdiri ve veda süreci:

Kırmızı-beyazlı yönetim açıklamasında, Taşdemir'in göreve geldiği günden itibaren kulübün başarısı için tüm bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyduğunu belirtti. Yönetim, zorlu dönemlerde sorumluluk almaktan kaçınmayan teknik adamın hem sahadaki teknik kimliği hem de kişisel özellikleriyle camianın takdirini kazandığını vurguladı.

Ayrılık sürecine ilişkin açıklamada, İsmet Hoca'nın örnek bir tutum sergilediği ve herhangi bir maddi talepte bulunmaksızın karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde vedalaştığı ifade edildi.

Teşekkür ve kapıların açık bırakılması:

Kulüp, Taşdemir'e yaptığı hizmetler için teşekkür ederek gösterdiği fedakarlık ve katkıların Sivasspor ailesinin hafızasında özel bir yer tutacağını belirtti. Açıklamada ayrıca Kulübümüzün kapıları kendisine her zaman açıktır ifadesiyle teknik adama ileride tekrar kapıların açık tutulacağına dair mesaj verildi.

Sivasspor yönetimi, Taşdemir'e bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti. Kulübün ilerleyen günlerde teknik kadro ve sportif planlamaya ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

SİVASSPOR’DA KÖTÜ GİDİŞATIN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLARIN AYRILDIĞI DUYURULDU.