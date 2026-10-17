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Hamzabeyli yolunda tır karşı şeride geçince kamyonet devrildi: 4 yaralı

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol üzerinde tırın karşı şeride geçmesi sonucu kamyonetle çarpışma meydana geldi; 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hamzabeyli yolunda tır karşı şeride geçince kamyonet devrildi: 4 yaralı

Hamzabeyli yolunda çarpışma:

Kaza, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 10 kilometre kala Demirköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 BAM 188 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve yol kenarındaki çalılık alana yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen 22 DA 736 plakalı kamyonet, tırın kasa kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada tır sürücüsü C.K. ile kamyonetin sürücüsü Ö.T. ve yolcular Y.K. ile R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, tır kuyruğunda bekleyen araçlar ile güzergâhı kullanan diğer araçların geçişi kontrollü şekilde sürdürüldü. Hamzabeyli Sınır Kapısı'na uzanan tır kuyruğunun bölgede trafik yoğunluğuna yol açtığı ve zaman zaman kazalara neden olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne’de tır kuyruğunda kaza: Tır ile kamyonet çarpıştı, 4 yaralı

Edirne’de tır kuyruğunda kaza: Tır ile kamyonet çarpıştı, 4 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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