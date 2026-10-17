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Bilecik TSO başkanı iki grupta da seçimi kaybetti

Bilecik TSO seçimlerinde başkan Mehmet Ergün, aday olduğu 6 ve 9 nolu meslek komitelerinden elendi; mavi liste 7, beyaz liste 5 grup kazandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik TSO başkanı iki grupta da seçimi kaybetti

Bilecik TSO seçimleri sonuçlandı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri, sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin ardından tamamlandı. 12 meslek grubunda mavi ve beyaz listelerin kıyasıya yarıştığı seçimlerde sandıklar saat 17.00'de açıldı ve sonuçlar belirlendi. Toplamda 7 grubu mavi liste, 5 grubu beyaz liste kazandı.

oy dağılımı ve kritik dengeler:

Seçimde 12 meslek grubundan 11'inde iki liste yarışırken, bir grupta üç liste yer aldı. Özellikle 6 ve 9 nolu meslek komiteleri seçimleri en dikkat çeken sonuçları verdi. 6 nolu grupta mevcut TSO Başkanı Mehmet Ergün ile birlikte Cafer Elmas da aday gösterildi; bu grupta mavi liste adayları Kadir Esat Kısacık ve Gökhan Çevik rakiplerini 43'e 30 oyla geride bıraktı.

mevcut başkanın iki gruptaki kaybı:

9 nolu meslek grubunda ise yarış daha çekişmeli geçti. Mevcut başkan Mehmet Ergün, bu grupta Filiz Eğilmez'in iki şirketiyle birlikte aday olurken mavi listenin adayı üç isim olan Sabri Çobanoğlu, Ersel Emiroğlu ve Ertan Onur karşısında 59'a 54 oyla mağlup oldu. Böylece Ergün, aday olduğu her iki grupta da seçimi kazanamadı.

Genel sonuçlara göre 1, 3, 4, 5, 6, 9 ve 11 nolu grupları mavi liste kazanırken, diğer gruplarda 2 nolu listeyi sarı, kalanlarını beyaz liste aldı. Seçim sonuçları TSO'nun yeni dönem çalışma dinamikleri ve temsil yapısında değişiklik sinyalleri veriyor; önümüzdeki dönemde oda yönetimi ve meclis kurgusunda bu sonuçların etkileri izlenecek.

(SOL BAŞTAN) ERSEL EMİROĞLU, SABRİ ÇOBANOĞLU VE ERTAN ONUR

(SOL BAŞTAN) ERSEL EMİROĞLU, SABRİ ÇOBANOĞLU VE ERTAN ONUR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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