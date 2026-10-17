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Mudanya açıklarında denizde hortum kısa süreli paniğe neden oldu

Mudanya'nın Eğerce açıklarında öğle saatlerinde denizde oluşan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi; kısa sürede dağıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya açıklarında denizde hortum kısa süreli paniğe neden oldu

Mudanya açıklarında denizde hortum kısa süreli paniğe neden oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında öğle saatlerinde deniz yüzeyinde bir hortum oluştu. Olay, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

görüntüler ve tanıklar:

Deniz ile gökyüzü arasında belirgin bir sütun oluşturan hortum, bölgede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun bir süre boyunca deniz yüzeyinde etkili olduğu açıkça görülüyor.

hortumun seyri ve son durumu:

Deniz üzerinde etkili olan hortum, kısa bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan videolarda hortumun bir süre görüldükten sonra ortadan kaybolduğu yer alıyor.

BURSA’DA DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

BURSA’DA DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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