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Belçika'da öğrenci hareketliliği yeniden alevlendi

Liege'de başlayıp Brüksel'e yayılan öğrenci gösterileri birkaç günlük aranın ardından tekrar büyüdü; Midi çevresinde yaklaşık 600 genç polis müdahalesiyle karşılaştı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Belçika'da öğrenci hareketliliği yeniden alevlendi

Belçika'da öğrenci hareketliliği yeniden alevlendi

Belçika'da ekim ayı başında Liege kentinde başlayan ve başkent Brüksel'e yayılan öğrenci gösterileri, birkaç günlük sakinliğin ardından yeniden hız kazandı. Bugün Brüksel ile Liege'de gençlerin sokaklara çıkmasıyla olaylar tekrar yoğunlaştı.

Brüksel'de müdahale ve dağılım:

Brüksel'in en yoğun tren istasyonlarından Midi çevresi ile Anderlecht semtinde toplanan gençlere polis ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi. Güvenlik güçleri, göstericileri dağılmaya çağırdı ancak uyarılara rağmen kalabalık yerinde kaldı. Yaklaşık 600 gencin katıldığı protestoya polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Müdahalenin ardından göstericiler küçük gruplara ayrılarak ara sokaklara dağıldı. Bazı gençler polisten kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri ara sokakların girişlerini tutarak grupları kuşatmaya çalıştı ve bölge kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Liege de hareketlendi:

Protestoların ilk olarak başladığı Liege kentinde de gençler Place Saint-Lambert meydanı ile Saint-Marguerite semtinde toplandı. Kentte halen üçten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu belirtiliyor. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri gençleri dağılmaya çağırdı, ancak göstericiler uyarılara rağmen yürüyüşlerini sürdürdü.

Belçika'nın farklı kentlerinde devam eden protestolarla ilgili olarak şu ana kadar resmi makamlar tarafından gözaltı veya yaralanma sayılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olayların seyrine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Belçika’da ekim ayı başında Liege’de başlayan ve başkent Brüksel’e yayılan öğrenci protestoları...

Belçika’da ekim ayı başında Liege’de başlayan ve başkent Brüksel’e yayılan öğrenci protestoları yeniden alevlenirken, bugün yaklaşık 600 gencin katıldığı gösterilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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