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Mustafa Sarıgeçili Eğitim-Bir-Sen Adana şubesine yeniden seçildi

Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şubesi'nin 8. olağan genel kurulunda Mustafa Sarıgeçili tek listeyle başkan seçildi; birlik ve çözüm vurgusu öne çıktı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mustafa Sarıgeçili Eğitim-Bir-Sen Adana şubesine yeniden seçildi

Seçim sonucu

Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, merkez Çukurova ilçesindeki uygulama otelinde yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Mustafa Sarıgeçili yeniden şube başkanı seçildi. Seçim sonrası Sarıgeçili, destek veren üyelere teşekkür etti ve görevine devam edeceğini duyurdu.

Sarıgeçili'nin mesajı:

Sarıgeçili, konuşmasında birlik ve çözüm vurgusu yaptı: "Birlikte düşünecek, çalışacak ve başaracağız". Ayrıca, "Ayrılığa değil kardeşliğe, kişisel hesaplara değil ortak hedeflere, söz üretmekle yetinmeye değil çözüm üretmeye odaklanacağız" sözleriyle önümüzdeki dönemin önceliklerini sıraladı.

Genel kurul ve katılımcılar:

Düzenlenen genel kurula AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Toplantı, tek listeyle yapılan oylamanın ardından yeniden yapılandırılan yönetim kadrosunun açıklanmasıyla tamamlandı.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIGEÇİLİ, YENİDEN GÖREVİNE SEÇİLDİ.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIGEÇİLİ, YENİDEN GÖREVİNE SEÇİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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