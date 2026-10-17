Çorum Sanayi Bölgesi'nde yol verme manevrası yapan taş yüklü tır kanala devrildi

Kaza detayları:

Çorum'un Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada, sürücü B.K. idaresindeki 19 LL 945 plakalı taş yüklü tır, karşı yönden gelen araca yol vermek için sağa yanaştığı sırada kontrolden çıkarak kanala devrildi. Devrilmenin etkisiyle dorsede bulunan taşlar kanala döküldü.

Kamera kayıtlarında görülen anlar:

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın yanaşma ve devrilme anı ile dorsedeki taşların kanal içine saçıldığı net biçimde izlenebiliyor.

Müdahale, yaralı ve soruşturma:

Devrilen tırda sıkışan sürücü, çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yol vermek isterken kanala devrildi: Taş yüklü tırın kazası kamerada