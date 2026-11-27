Hanelere dokunan sosyal hizmet vurgusu: Tekirdağ buluşmasında bakan Göktaş'ın mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Toplantı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Göktaş, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafindan iletilen selamları ileterek programın hayırlı olmasını diledi.

iktidar döneminde yatırımlar ve sosyal politika öncelikleri:

Bakan Göktaş, AK Parti iktidarının son 24 yıl içinde özellikle sağlık, ulaşım ve eğitim alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti. Sosyal politikalar kapsamında emekliler, gençler, yaşlılar, engelliler ve kadınlara yönelik geniş kapsamlı çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı. Konuşmada kadına yönelik şiddetle mücadele ve engelli haklarına ilişkin hayata geçirilen düzenlemelerin önemine dikkat çekildi.

Tekirdağ hedefleri ve uygulamalar:

Göktaş, kentteki hizmetlerin erişilebilirliğini artırma hedefini öne çıkararak devletin hiçbir vatandaşı geride bırakmama anlayışıyla hareket ettiğini söyledi. Özellikle her haneye ulaşmayı ve hizmetleri daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Genç çiftlere yönelik uygulanan evlilik kredisi desteğine de değinerek programdan yararlananlara sağlanan imkanlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de söz aldı. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Marmaraereğlisi Belediye Meclis Üyesi Uğur Kaya'ya parti rozetini taktı.

Göktaş toplantıda yaptığı değerlendirmelerde yerel düzeyde hizmetlerin güçlendirilmesine vurgu yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı sosyal politikaların uygulanmasının önemine işaret etti.

AK PARTİ İKTİDARINDA SON 24 YILDA SAĞLIK, ULAŞIM VE EĞİTİM BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTEN GÖKTAŞ, SOSYAL POLİTİKALAR ALANINDA DA TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNE YÖNELİK KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.