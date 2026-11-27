etkinlik hakkında:

Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gençlerle Beraberiz" projesi kapsamında, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik Kemer'de düzenlenen etkinlikler devam etti. Projede toplam 100 öğrenci iki seans halinde tekne turu ve su altı tanıtım dalışına katıldı.

eğitim ve bilgilendirme içerikleri:

Etkinlik sırasında gençlere, üniversite yaşamında karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu ortamlarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca yasa dışı örgütlerin ve uzantılarının üniversite gençliği üzerindeki faaliyetleri ile bu tür yapılanmaların etkisi altına alınmanın önlenmesi, sosyal çevre oluşturma, millî ve manevi değerler ile vatandaşlık bilinci konularında rehberlik sağlandı.

deniz güvenliği ve çevre bilinci:

Programın bir diğer önemli boyutu, öğrencilere deniz güvenliği, denizlerin ve doğal yaşamın korunması, çevre bilinci ve su altı ekosistemi hakkında bilgiler verilmesi oldu. Su altı tanıtım dalışı, katılımcıların yeni deneyimler kazanması, farklı ilgi alanlarını keşfetmesi ve birbirleriyle sosyal etkileşimlerini güçlendirmesi amacıyla planlandı.

Etkinliği düzenleyen birimler, gençlerin hem bilinçlendirilmesini hem de sosyal bağlarını güçlendirmesini hedeflediklerini vurguladı. Bu tür uygulamalı faaliyetler, teorik bilginin saha deneyimiyle pekiştirilmesine katkı sağlıyor.

ANTALYA EMNİYETİ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN; GENÇLERİN MİLLİ, MANEVİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE BAĞLI, BİLİNÇLİ, DUYARLI VE DONANIMLI BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN "GENÇLERLE BERABERİZ" PROJESİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER SÜRÜYOR.