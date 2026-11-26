Hanönü’de traktör devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Hocavakıf köyü Sökü mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü H.Y. kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan H.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralının durumu değerlendirildikten sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ve yetkililer tarafından olay yerinde ve çevresinde inceleme başlatıldı; kazanın kesin nedeni yapılacak soruşturmayla belirlenecek.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA SÜRÜCÜ YARALANDI.